Le portrait de Guy Savoy

Le soleil ne s'est pas encore levé, mais Guy Savoy tient à commencer ses journées sur un marché parisien. Ce matin-là, il repart avec des produits de saison. Pendant ce temps, dans les cuisines de son restaurant trois-étoiles niché au sein de la Monnaie de Paris, sont arrivés des produits d'exception. Pour magnifier encore plus ses produits, le chef s'inspire de tout ce qui l'entoure. Il aime s'adonner à de grandes promenades le long de la Seine. Escale obligée chez un bouquiniste spécialisé dans les livres de cuisine. Quelques mètres plus loin, Guy Savoy s'émerveille depuis le pont des Arts. Ces paysages nourrissent ses créations culinaires. Ici la mer, là la saison. Xavier Demaison et Guy Savoy se sont donné rendez-vous pour une séance de kung-fu. Leur terrain de jeu : le bureau du chef. Chaque jour, c'est en cuisine qu'il mène un autre combat pour maintenir son niveau d'excellence. Toujours dans la maîtrise, le chef veille au moindre détail. Une sérénité, gage de longévité, Guy Savoy a 68 ans et n'est pas prêt de s'arrêter. TF1 | Reportage C. Casanova, S. Deperrois