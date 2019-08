Le potager : un retour en force

Les potagers sont de plus en plus appréciés par les consommateurs. Allant des jardins, aux terrasses, en passant par les toits des immeubles, 75% des Français en possèdent un. La tendance s'est propagée jusqu'au travail, où des employés d'entreprises s'adonnent aux activités jardinières à leurs heures de pause. Les bénéfices sont nombreux, écologiquement, socialement, mais aussi économiquement. Une étude stipule qu'un euro investi en potager en rapporte quinze en moyenne. Les consommateurs en quête d'une nourriture plus saine et à moindre coût, assurent l'avenir de ce secteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.