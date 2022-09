Le poulet n'a jamais été aussi cher !

En filet, à rôtir ou sous forme de plat préparé ... le prix du poulet flambe. En un an, il a augmenté de 14,7 % en moyenne. Pourquoi une telle hausse ? Dans cette exploitation de la Sarthe, il faut les nourrir plusieurs fois par jour des céréales dont les prix à la tonne ne cessent d'augmenter. Il y a aussi le gaz pour chauffer les hangars. C'est indispensable à la croissance des poussins. Stéphanie a fait ses comptes. Depuis un an, ses charges ont augmenté de 30 %. La filière est de plus en plus concurrencée par des poulets étrangers qui sont deux à trois fois moins cher. Il y a 20 ans, les importations représentaient 25 % de la consommation. Aujourd'hui, c'est la moitié. Depuis peu, le poulet ukrainien inonde le marché français, car l'Union européenne a supprimé les barrières douanières pour un an. On le retrouve parfois dans des plats cuisinés, estampillé UE. On le retrouve aussi dans la restauration collective. De l'élevage en batterie dans des exploitations 50 fois plus grosses où l'alimentation des volailles est parfois médiocre. Une concurrence jugée déloyale par la filière française qui, elle, se plie à des normes de qualité plus exigeantes. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Couturon