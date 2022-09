Le poulpe menacé en Méditerranée

C'est une star en Crète. Séché au bord de la mer, dans l'assiette, dans les magasins de souvenirs, le poulpe est partout. Dans un village de pêcheurs, c'est un emblème que les restaurateurs exposent pour attirer à coup sûr les clients. Ce mollusque est sur toutes les tables des restaurants de l'île. Grillé, en ragoût, à l'huile d'olive, en salade, les touristes en raffolent. Mais en cuisine, les restaurateurs sont inquiets, car le poulpe est devenu en quelques années une denrée de plus en plus recherchée. Ce mollusque à tentacules est-il en train de se transformer en produit de luxe ? Pour comprendre, il faut partir en mer Égée, berceau des céphalopodes. Dans des filets, un pêcheur remonte ce matin-là, des soles, des poissons de roche, mais pas de poulpes. Un poisson de l'Océan indien est arrivé récemment en mer Égée via le canal de Suez, en raison du réchauffement climatique. C'est le nouvel ennemi des pêcheurs crétois. L'équilibre entre l'offre et la demande est de plus en plus difficile à trouver pour les professionnels. À chaque fois qu’un poissonnier est livré, c'est un petit événement. Chaque année, 130 000 tonnes de poulpes sauvages sont consommés en Europe, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. La pieuvre disparaît en Grèce. Pour faire face à la demande mondiale, une ferme d'élevage intensif verra le jour en 2023 sur les îles Canaries, à 5 000 km de son milieu d'origine. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara