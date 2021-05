Le premier casino drive du monde ouvert à La Grande-Motte

Un jeu de roulette, une machine à sous, vous connaissez. Mais dans une tente. En garant sa voiture juste devant, c'est inédit. L'établissement de La Grande-Motte a inauguré cet espace, le mercredi 19 mai. L'identité est contrôlée à travers la fenêtre. Il suffit ensuite de rouler jusqu'à l'une des 17 tentes créées sur ce parking. À l'intérieur, on trouve de la moquette, des canapés, un réfrigérateur. L'ambiance intimiste, loin de la foule dans les casinos classiques, semble assurée. Gel hydroalcoolique, nettoyage entre chaque passage... Les mesures sanitaires tranquillisent. Les 17 box sont équipées de caméras de surveillance. C'est la règle dans les casinos. Les images sont analysées dans un poste de contrôle. Un opérateur vidéo assure la sécurité des clients et leur confort. Le drive s'arrêtera cet été. Mais l'établissement de la Grande-Motte renouvellera l'expérience même après la pandémie. Les responsables comptent sur le changement de nos habitudes. "Le drive, ça existe dans la restauration, dans la grande consommation aussi. Les magasins de bricolage s'y sont également mis. Tout le monde s'y est mis. Et puis, on a adapté notre activité à ce nouveau concept", explique Stephan Vosgiens, directeur responsable "Pasino" - La Grande-Motte (Hérault). Pour l'instant, ce dispositif attire une cinquantaine de voitures par jour.