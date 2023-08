Le principal d'un collège retrouvé mort à Lisieux

Déposer quelques fleurs avec émotion, ce samedi matin encore, nombreux sont ceux qui viennent devant le collège pour rendre hommage à Stéphane Vitel qui avait 48 ans. Vendredi matin, il est un peu plus de six heures, Stéphane Vitel se prépare à partir en vacances avec sa famille lorsqu'une alarme du collège se déclenche. Il décide alors de se rendre sur place. Sa femme et ses enfants l'attendent dans la voiture à la sortie de l'établissement, et les minutes défilent. "Ma fille est allée voir et c'est elle qui l'a trouvée par terre. Donc après, on a fait massage cardiaque (...), re-massage cardiaque, bouche-à-bouche", témoigne son épouse. Mais malgré ces premiers gestes de secours, le principal n'a pas pu être réanimé. Une enquête est ouverte. Le parquet confirme des traces d’effraction au sein de l'établissement. Le maire connaissait Stéphane Vitel depuis plusieurs années : "c'était quelqu'un de très engagé (...) je connais ses qualités". Les élèves et leurs parents se souviennent d'un principal impliqué et disponible. Une autopsie devrait être réalisée rapidement. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos