Le prix du papier fait flamber celui de l'agenda

Dans notre placard cette semaine, le produit de la rentrée qui vous permettrez d'être organisés toute l'année, l'agenda. Son prix a augmenté de 5 à 10 %. En un an. Pour comprendre pourquoi, il nous faut remonter le temps. Fabriquer un agenda nécessite d'abord du papier. Et pour faire du papier, il faut de la pâte à papier. Dans les Vosges, le groupe Clairefontaine-Exacompta en importe 120 000 tonnes par an. Un marché mondial que la crise du covid a bouleversé. Depuis la reprise économique, le prix de cette pâte s'est envolé. Plus de 80 % de hausse, cela se répercute forcément sur toute la chaîne. Pour produire 100 kg de papiers blancs, il faut 80 kg de pâte que l'on mélange à de l'eau et des colorants. Cela donne une matière visqueuse, un début de feuille, 30 kilomètres de papiers enroulés. Pour rester rentable, ce fabricant vend ses bobines à ses clients 40 % plus chères qu'il y a un an. Chez le leader français de l'agenda, Quo Vadis, il n'y aura que des agendas professionnels. Les modèles scolaires ont été produits il y a six mois. Et à l'époque, non seulement le prix du papier avait déjà augmenté, mais aussi celui du carton qui sert à faire la couverture de notre agenda, des encres, de la colle, et même des fils de couture. Or, chez Quo Vadis, coudre page par page, c'est une tradition. Ces agendas se vendent 50 centimes de pus qu'il y a un an, soit 8,50 euros en moyenne. Et la hausse sera encore plus importante l'année, prochaine en raison de l'envolé de l'énergie qui alimente ces machines. Dans ce contexte, l'entreprise doit continuer à vendre et c'est là qu'intervient l'équipe marketing. Elle mise beaucoup sur les licences : un héros, un jeu vidéo ou un club sportif. Ils font partie du top des ventes. Le gain de l'entreprise sur chaque vente n'a pas été communiqué. Mais elle doit reverser une commission aux licences exploitée. En tout cas, chez les distributeurs, ces modèles représentent 50 % du chiffre d'affaires. À l'heure du numérique, une vingtaine de millions d'agendas continuent de se vendre chaque année. À croire qu'il y a encore une place de choix dans votre placard. TF1 | Reportage T. Leproux, N. Robertson, C. Souhaut