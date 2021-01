Le programme de Joe Biden est déjà prêt

À 78 ans, Joe Biden ne veut pas perdre de temps. Dès son intronisation mercredi, il veut appliquer son programme et prévoit de signer des dizaines de décrets. Une politique éclaire sur dix jours. D'abord, la lutte contre la pandémie de coronavirus prise très peu au sérieux par Donald Trump. Joe Biden veut mettre en place un protocole sanitaire très strict pour faciliter la réouverture des écoles et des entreprises, atteindre 100 millions de vaccinations en 100 jours et imposer le port du masque. "Dès le premier jour de mon mandat, je signerai un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux et lors des voyages entre États dans les avions, les trains ou les bus", déclare Joe Biden. Au troisième jour, il lancera un grand plan de relance économique de 1 900 milliards de dollars et des aides pour les foyers les plus pauvres. Autre objectif, détricoter les mesures de Donald Trump en matière de politique migratoire. Joe Biden, lui, facilitera le regroupement familial et annulera le "Muslim Ban", qui interdit l'accès au sol américain aux ressortissants de sept pays musulmans. En termes de politique environnemental, si Donald Trump a choisi de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, le président entrant, lui, a déclaré que "le monde doit se mettre en état d'urgence" et a annoncé que les États-Unis vont "rejoindre" cet accord mondial.