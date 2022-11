Le Qatar change les règles : l’alcool hors-jeu

À deux jours du coup d'envoi de la grande fête du football au Qatar, la FIFA a décidé que les stands, aux pieds des stades, ne vendront pas d'alcool. Selon le quotidien Britannique The Times, les autorités qatariennes auraient exercé une pression maximale contre la fédération. Autour des stades, l’Émirat avait pourtant promis d'assouplir les règles locales, très strictes. Une volte-face d'autant plus gênante que ce sujet hautement sensible, avait fait l'objet d'assurances explicites, dans le guide officiel du supporters et de la bouche des hauts cadres de la FIFA: "Les possesseurs de billets auront accès aux produits de Budweiser (...) à l'intérieur du périmètre du stade". Budweiser est l'autre victime de cette petite guerre. Le méga brasseur américain, partenaire historique du football, avec des dizaines de millions de dollars de participation, a laissé filtrer un Tweet de dépit, avant de retirer le message. La bière restera disponible dans l'enceinte fermée des fan zones, trois heures avant et une heure après les match. Comptez la modique somme de treize euros le demi-litre. TF1 | Reportage O. Santicchi, A. Tassin, A. Basar