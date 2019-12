Le quotidien du peloton de gendarmerie maritime de Marseille

Les pelotons de surveillance maritime et portuaire ont été créés il y a 18 ans. Ils assurent la sécurité du pays et sont présents dans neuf villes de l'Hexagone. Il s'agit de gendarmes uniquement dédiés à la sécurité de nos ports qui procèdent à un check-up complet des navires. Cette unité spéciale compte une trentaine d'hommes veillant à la sécurité des voyageurs à Marseille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.