Le recit d'un incroyable sauvetage à Biarritz

L'opération est extrêmement périlleuse. Dans une mer agitée où les vagues dépassent deux mètres de haut, un hélicoptère de la gendarmerie doit s'approcher au maximum pour qu'un sauveteur puisse sauter, là où un groupe de 17 personnes est comme pris au piège. Emportés par le courant, on peut les voir se tenir la main pour éviter la noyade, avant d'être hélitreuillés un par un. Parmi eux, Paul Breteche, 20 ans. Encore sous le choc, il est venu ce dimanche matin remercier les secouristes. Il le sait, il a eu beaucoup de chance. Il était impossible de les secourir à la nage. À 17 heures 30, l'alerte est donnée et tous les moyens de secours sont mobilisés. En moins de 35 minutes, grâce au travail des CRS, tout le groupe est sauvé. Depuis la plage, les parents de Paul assistent à la scène. C'était une grande frayeur, mais aucune victime n'est à déplorer. Face aux risques de noyade, les secouristes appellent à la plus grande vigilance jusqu'à la fin du week-end. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Gerbelot, N. Forestier