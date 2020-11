Le reconfinement a-t-il marché à l'étranger ?

En mars, les villes ont été bien désertes dès le premier jour du confinement, mais c'est seulement 24 jours plus tard que l'effet s'est mesuré sur le nombre d'hospitalisés en réanimation. Alors pour le deuxième confinement actuellement, faudra-t-il attendre aussi longtemps ? L'Institut Pasteur prévoit plusieurs semaines. D'autres pays ont déjà du recul sur l'efficacité de leur reconfinement. En Israël, il a commencé le 18 septembre, avec un reconfinement plus stricte que le nôtre. L'épidémie y a progressé pendant plusieurs semaines encore avant de ralentir. En Irlande, les contaminations ont ralenti dès le premier jour du reconfinement. Une situation surprenante, mais les restaurants étaient fermés même pour les ventes à emporter. Et la population avait commencer à changer ses habitudes bien plus tôt. L'Australie, elle, fête cette semaine la fin d'un confinement hors norme. Trois mois leur ont été nécessaire pour freiner l'épidémie. Désormais, Melbourne ne compte plus que trois nouveaux cas par jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.