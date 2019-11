Le rendez-vous de la grande pêche d'automne dans la Meuse

Depuis le début de l'automne, les 350 hectares des Étangs de Lachaussée (Meuse) se vident lentement. Chaque jour, les pêcheurs au filet peuvent aller un peu plus loin pour récupérer du poisson, qui sera vendu à bon prix et à qualité garantie. Cette activité est pratiquée dans cette région depuis sept siècles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.