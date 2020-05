Le retour au collège est-il obligatoire pour les élèves ? Le 20H de TF1 répond à vos questions

Le retour au collège est-il obligatoire pour les élèves ? Les enfants sont-ils comptabilisés quand on parle de rassemblements de dix personnes ? Cet été, si le centre de loisirs est fermé, peut-on bénéficier du chômage partiel pour garder son enfant ? Pendant ce déconfinement, le 20H de TF1 répond à toutes vos questions pratiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.