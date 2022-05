Le retour de la burqa en Afghanistan

Deux jeunes femmes à visages découverts dans le marché de Kaboul, une image qui devrait désormais disparaître. Le décret des talibans est sans appel, un arrêté strict qui propose même une solution pour le contourner. "Il est mieux pour elles de rester à la maison", a affirmé le chef suprême des talibans. Des infractions sanctionnées d'avertissements de trois jours de prison, voire d'un procès pour les chefs de familles. En mars dernier, les talibans interdisaient les écoles aux jeunes filles, l'université et les déplacements non justifiés pour toutes les femmes. "Ça ne veut plus rien dire de vivre en Afghanistan. On se sent prisonnières. On peut juste dormir et vivre selon leurs volontés", rapporte Narges Nesar, militante des droits des femmes à Kaboul. Les promesses des talibans n'auront donc tenu que neuf mois, après le départ des troupes américaines. "Sans médecins, sans femmes spécialistes, la société est incomplète. Qu'elles ne voyagent pas seules, d'accord, mais il est impossible d'imposer un voile aux femmes par la force", exprime Alauddin, vendeur de voiles. Les talibans réclament une reconnaissance internationale de leur autorité sur le pays. Ce nouveau décret sur les droits des femmes devrait rendre cette reconnaissance plus difficile encore. TF1 | Reportage L. Hauben