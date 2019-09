Le retour de la pluie fait le bonheur des producteurs à Montpellier

Après des mois de sécheresse, la pluie a fait son grand retour dans le Sud-Ouest du pays. Douze millimètres d'eau sont tombés et ce n'est pas assez pour compenser le déficit de pluie enregistré pendant l'été. A Montpellier, c'est un vrai soulagement pour les agriculteurs. Ce climat humide fait du bien au vignoble de Rémi Favier. Quant à Patrick Motto-Ros, producteur, il espère que cet épisode pluvieux en appellera d'autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.