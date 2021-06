Le retour des paquebots fait des vagues à Venise

Certains ne veulent plus les voir. D'autres se réjouissent de leur retour. Les croisières fournissent du travail pour 4 000 familles, proclame une banderole. Après 17 mois en interruption, un navire de croisière a traversé la lagune de Venise ce samedi. Ce retour réveille la polémique entre les deux camps. Cette présence est d'autant plus surprenante que le gouvernement italien a voté en mars dernier une loi interdisant l'entrée des bateaux de croisière. Afin de protéger un patrimoine historico-culturel, les autorités italiennes ont convenu de détourner temporairement le trafic des grands navires de Venise vers Marghera". Les navires sont censés ne plus suivre l'itinéraire qui longe la cité des Doges. Ils doivent passer plus au sud pour rejoindre le port de Marghera actuellement en travaux en attendant la construction d'un port à l'extérieur de la lagune, pour l'instant, toujours à l'étude. Le retour des paquebots inquiète les habitants. Un navire avait provoqué de graves dégâts en juin 2019, faisant quatre blessés. Pour eux, ces bateaux de croisière ne sont pas adaptés et peuvent fragiliser les fondations des bâtiments historiques en provoquant de l'érosion au fond de la lagune. Les associations dénoncent aussi un tourisme de masse dont beaucoup de Vénitiens ne veulent plus. La part des croisiéristes ne représente que 5% des 28 millions de visiteurs à Venise. Mais elle rapporte chaque année près de 430 millions d'euros à l'Italie.