Le retour en force de la pantoufle

Des pantoufles, cette entreprise en fabrique depuis 1947. Il y a cinq ans, elle était en faillite, figée avec un produit haut de gamme mais démodé. La modernité a été apportée non seulement par le choix des couleurs mais aussi des matières : cuir de chèvre, d'agneau, avec des textures différentes. Avant, chaque employé occupait le même poste, ce qui est impossible aujourd'hui d'autant qu'une pantoufle requiert entre 20 et 22 opérations manuelles différentes. Pour Dominique Labrousse, son directeur général, il faut développer la polyvalence. La fabrication 100% française, les consommateurs la réclament comme ce commerçant qui ne vend que de la pantoufle française ou européenne. La clientèle, elle, s'est aussi élargie. Les jeunes ont découvert la pantoufle pendant les confinements. Des amateurs de plus en plus exigeants mais aussi des consommateurs prêts à débourser une quarantaine à une centaine d'euros pour des chaussons de meilleure qualité et durable. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, F. Maillard