Le retour en force du savon naturel dans nos salles de bains

Le pain de savon artisanal s'impose partout. Il fait son retour dans nos salles de bains. Vendu en vrac, à la découpe, pour la lessive, la vaisselle, le corps, et même les cheveux, il est biodégradable et ne contient pas de paraben. Le savon solide de nos grands-mères séduit les consommateurs et fait le bonheur des artisans. Il grignote des parts de marché à l'industrie.