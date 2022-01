Le retour en grâce des boîtes de conserve

"Avec les conserves, on peut faire de bons petits plats bien préparés", selon un consommateur. Pendant les confinements, entre peur de la pénurie et obligation de rester chez soi, nous nous sommes mis à stocker davantage. Les ventes de conserves ont augmenté de 10%. Une seconde jeunesse pour un produit presque vintage. Dans cette entreprise bretonne, cela fait 165 ans qu'on met en boîte des sardines. Après l'emboîtage et le contrôle de poids, les boîtes sont emmenées vers une machine pour faire le dosage d'huile à l'intérieur. Des gestes et un savoir-faire traditionnel. L'étape essentielle, c'est la fermeture des boîtes. Ces dernières peuvent durer jusqu'à quatre-cinq ans maximum. Aujourd'hui, l'enseigne veut attirer de nouveaux consommateurs. Pour cela, il va falloir repenser le produit. Pour séduire les jeunes consommateurs, la filière mise aussi sur un autre atout : la boîte de conserve elle-même. Le métal est le plus utilisé pour en fabriquer. Il est plus écologique, mais coûte néanmoins très cher. Pour rester bon marché, les professionnels tentent d'alléger les contenants. TF1 | Reportage L. Kebdani, T. Lagoutte