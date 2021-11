Le retour sur Terre de Thomas Pesquet retardé

Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers vont devoir passer une nouvelle nuit dans la station spatiale internationale. Leur retour sur terre est reporté de 24h. La faute, aux gros nuages sur la côte Est de la Floride. La mer est mauvaise. Les violents vents d'altitude pourraient dévier la trajectoire de leur capsule, qui doit amerrir au large des côtes américaines. Un amerrissage que l'astronaute déclarait vendredi redouté un petit peu. “Sur l'eau, ça peut bouger un peu, on n’est pas forcément en très bonne forme physique en termes d'équilibre. On a un peu le mal de mer déjà en rentrant sur Terre. En rentrant sur mer, ça risque d'être encore pire. Mais on verra bien”. Sa mission aura donc duré six mois et demi. Il est désormais le Français qui a passé le plus de temps dans l‘espace. Thomas Pesquet a cumulé 395 jours sur deux missions. Il est également l’Européen qui compte à son actif le plus grand nombre de sorties en scaphandre : 39 heures et 54 minutes hors de la station dans le vide spatial. L’astronaute français aura aussi beaucoup partagé avec les internautes sa vie quotidienne à bord de l'ISS. Ses expériences scientifiques, mais aussi la récolte des piments de la serre ou les soirées pizza de l'équipage, l’astronaute 2.0 leur aura dévoilé les coulisses de la station spatiale. Il nous aura aussi montré la Terre : Paris, les Sables-d'Olonne, mais aussi la féerie des aurores boréales. “Il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose de surprenant. La vue est magnifique”. Une vue qui va certainement lui manquer, mais qui sait ? Un autre voyage n’est pas impossible, peut-être plus loin encore. Après avoir battu tous les records, Thomas Pesquet est bien capable de décrocher la lune.