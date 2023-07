Le retour surprise des commandants d'Azov en Ukraine

C'est un retour en héros pour ces officiers ukrainiens qui rentrent au pays et retrouvent leurs familles. C'est une victoire, pas miliaire, mais symbolique pour le pourvoir ukrainien. "Aujourd'hui, au 500e jour de guerre, nous ramenons cinq de nos héros à la maison, les commandants de la défense de Marioupol et d'Azovstal", a affirmé Volodymyr Zelensky. Azovstal, l'enfer. Le bataillon Azov défendait Marioupol, assiégé par les Russes. Encerclés, ils résistent des semaines dans cette gigantesque usine. Ils perdent la ville, mais gagnent leurs titres de héros en Ukraine. Capturés, les chefs du bataillon sont envoyés prisonniers en Turquie. Samedi, le président turc les a rendus aux Ukrainiens. Il viole ainsi directement l'accord passé avec Moscou : les garder prisonniers jusqu'à la fin de la guerre. Un camouflet pour Vladimir Poutine, d'autant plus que les Russes considèrent Azov comme une organisation terroriste. Publiquement, ils les décrivent comme des néo-nazis fanatiques, plus que des soldats. Vladimir Poutine doit se rendre en Turquie le mois prochain. Pour le moment, la visite est toujours maintenue. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Deschateaux, I. Zabala