Le rêve Bleu

Les dernières descentes à l'Alpe d'Huez (Isère), ils ne veulent pas rater le match. Les skieurs ont tout anticipé pour ne pas rater le coup d’envoi. Sous la doudoune, on retrouve le maillot Bleu. À 9 000 kilomètres des pistes de ski, et par 40 °C d’écart, les supporters des Bleus à la Réunion profitent d’un dernier bain. Petit verre de rhum, les pieds dans le sable pour admirer un premier spectacle, avant le grand match face à l’Angleterre. Mais ici, que des cocktails aux couleurs des Bleus. Et surtout, pas de bières anglaises. Il n’y a pas de coucher de soleil ni de maillot de bain pour cette famille en région parisienne. Mais on enfile celui des Bleus. Toute la famille est en bleu blanc rouge. Même la coupe de cheveux de papa se prête au maquillage. Dans cette famille, les enfants sont plus que confiants. Les supporters lillois sont confiants également. Dans ce bar du centre-ville, il fallait arriver en avance pour trouver une place. Devant l’écran géant, tout le monde est prêt. Vous l’avez compris, dans les bars, chez vous, en famille et partout dans l’Hexagone, le refrain est le même : "Allez les Bleus ". TF1 | Reportage C. Abel