Le réveil du volcan : nouvelles évacuations aux Canaries

Il continue de cracher son magma. Dans un bruit sourd, le volcan Cumbre Vieja est entré vendredi dans une nouvelle phase éruptive. Impossible pour les pompiers d’avancer plus près. La priorité des priorités pour les autorités est d’évacuer la population. Trois nouvelles villes ont été vidées de leurs habitants, la plupart du temps à contrecœur et dans la panique. Sur des images aériennes, on réalise la quantité de bâtiments détruits sur le passage de la coulée de lave précédente. Mais ce qui inquiète également les secours, ce sont les émanations de cendres et leurs effets sur la santé des habitants. Autre source de préoccupation : la vitesse des coulées de lave et leur arrivée dans l’océan. Entre un magma à plus de 1 000 °C et une eau à 20 °C environ, cette différence de températures pourrait être à l’origine de nouvelles explosions avec des projections de particules toxiques. Les experts parlent d’effet cocotte-minute. Mais impossible de prévoir et d’anticiper pour le moment ce phénomène, ou de savoir combien de temps le volcan restera en éruption.