Le réveillon, un dîner d’exception

Au terme d'une longue enquête, nous avons l'honneur de vous annoncer le nom de la plus grande star de nos tables ce soir, immense surprise, le foie gras ! Le 31 décembre, serions-nous un brin frileux face au changement ? "C'est le même menu depuis 10 ans" , "foie gras et langouste grillée" - "des ormeaux et une poularde de Bresse", ont répondu les personnes que nous avons rencontrées sur un marché parisien. Le chef exécutif à l'Hôtel et Spa 5 étoiles "La réserve Paris", Jérôme Banctel, cherche tous les ans une pointe d'originalité pour réveiller les classiques. Mais pour ce soir, ce chef doublement étoilé brisera pour une fois la tradition. "Ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc tous les réveillons, il y a toujours eu la volaille. J'ai décidé de changer cette année, je vais mettre du chevreuil", se confie-t-il. Nous avons eu beau fouiller dans nos archives, mais pas d'évolution majeure dans l'assiette au moins. "Des queues de langoustes mayonnaise" étaient préparées dans la cuisine en formica de Simone en 1966. Se faire plaisir, déjà une obligation en 1977 pour le Pr Marian Apfelbaum, médecin et chercheur nutritionniste. "Oui, je crois qu'il faut se permettre pour la fête tous les excès : de la graisse, de l'alcool et une sucrerie après", disait ce nutritionniste sans complexe. Mais plutôt qu'une bûche, peut-être, suivrez-vous ce soir ce conseil plus raisonnable ? "Moi en fin de repas, je vous recommande de la bonne clémentine qui va vous faire digérer et qui va vous laisser un bon goût dans la bouche". TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Maloiseaux, A. Bourgeois