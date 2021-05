Le risque d'avalanche reste excessivement élevé en Savoie

Notre journaliste, Christophe Buisine, indique qu'un chiffre parle de lui-même. À 2 800 mètres d'altitude, il est tombé cette semaine jusqu'à 70 cm de neige. Le manteau neigeux est donc très instable. Dimanche, le redoux se poursuit avec des températures positives, y compris en altitude. Le risque d'avalanche reste excessivement élevé. Les élus des montagnes sont très inquiets, et ils demandent aux randonneurs d'éviter de partir demain en altitude, car c'est trop dangereux. Une perturbation arrive la semaine prochaine, précise notre correspondant. La neige qui est toujours présente et va devenir lourde. Des plaques à vent vont sans doute se former et la vigilance restera toujours de mise.