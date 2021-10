Le Rouge et le Noir : les jeunes redécouvrent le classique

Les tableaux s'enchaînent comme les pages qui se tournent. Fidèle au roman, ce Rouge et le Noir dansé nous entraîne dans la société corsetée du XIXe siècle dans les pas de l'ambitieux Julien Sorel. Un beau rôle d'homme dévolu ce soir-là à l'étoile Hugo Marchand. "Ma pose personnage, je l'ai trouvée très opportuniste en lisant l'œuvre. Évidemment, il y a quand même de l'émotion, des sentiments réels, mais tout ça pour servir quand-même une ascension sociale. C'est vrai que je me sens loin de ce personnage, en même temps, il est extrêmement romantique. Il a le romantisme en lui". Et comme à l'époque, les femmes sont le meilleur ascenseur social. Le danseur étoile en séduit une, deux, trois... Autant d'amoureuses à porter. Dans la salle de l'opéra Garnier à Paris, des places à dix euros pour un public du même âge que les interprètes, heureux d'en prendre plein les yeux. La scène de bal est le point culminant de cette super production. Chorégraphie, décors, costumes... Tout a été créé par un seul homme-orchestre, Pierre Lacotte, 89 ans, ancien danseur de l'Opéra de Paris. "J'ai voulu surtout mettre en scène et donner aux interprètes qui étaient des danseurs des rôles d'acteur. Il faut qu'ils jouent la comédie". Il lui a fallu cinq ans de travail pour cette dernière œuvre, une création appelée à devenir l'un des classiques du répertoire de l'Opéra de Paris.