Le sac poubelle se veut plus vert

Cette semaine, dans notre placard, celui qui mange volontiers tous nos restes, notre indispensable sac poubelle. Écologique, pratique, ou ultra-résistant, les promesses des fabricants sont nombreuses. Mais ce qui vous importe en priorité, c'est le prix. Fabriquer des sacs poubelles résistants, pas chers, mais aussi, moins polluants, voici le nouveau défi d'une industrie en pleine transformation. Un arc-en-ciel de plastique, bienvenu dans l'une des quatre usines françaises du plus gros fabricant de sacs poubelle d'Europe,¨PTL - Groupe Sphere, à Ouville-la-Rivière (Seine-Maritime). Il en fabrique quatre milliards par an. Et tout commence par des petites billes de plastique, qui sont ensuite malaxées et chauffées à 200 degrés. Ce procédé va permettre de former d'étonnants ballons de treize mètres de haut. Les différentes machines découpent et impriment 100 000 sacs à l'heure. Mettre de moins en moins de pétrole dans ces sacs, c'est l'objectif de l'entreprise. Plusieurs solutions existent, comme utiliser davantage de plastiques recyclés ou recourir à d'autres matières. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Poizeuil