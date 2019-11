Le safran, l'or rouge d'Espagne

C'est un trésor végétal dont la production est devenue une spécialité en Espagne. A 6 000 euros le kilo, le safran, aussi surnommé l'or rouge, figure parmi les épices les plus chères au monde. Pour produire un kilo de cette épice, il faut cueillir 250 000 fleurs. De plus, tout le processus de production se fait encore à la main. Depuis quelque temps, son utilisation ne se limite pas à la cuisine. En effet, le safran s'invite aussi dans la médecine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.