Le Salon de l'agriculture 2020 a ouvert ses portes

La 57ème édition du Salon de l'agriculture a démarré ce samedi matin. Pendant neuf jours, animaux de la ferme et citadins vont cohabiter Porte de Versailles, au milieu des grandes allées déjà très bondées. Pour les éleveurs, il s'agit d'un rendez-vous incontournable avec le grand public. Pour les visiteurs, c'est l'occasion de découvrir les produits du terroir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.