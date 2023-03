Le Salon des enfants

Au Salon de l'Agriculture, les enfants tiennent à ce que les vaches ne manquent de rien. Pour ce faire, chacun a sa stratégie. Faute de réussir à caresser les animaux, étant donné que leurs bras ne sont pas toujours suffisamment longs, ils essaient de communiquer autrement. En pleine observation, leur cerveau bouillonne d'interrogations. Et à la question "A quoi servent les vaches ?", il y a la version des plus petits. Pour eux, les vaches nous donnent notre lait du matin. La version des plus grands, en revanche, est un peu plus pragmatique : "On peut la manger". Et puis, il y a la grande question : "Qui arrive en premier, l'œuf ou la poule ?". La réponse n'est jamais évidente. Sur le bord du ring, le comportement des vaches rouges des prés est scruté très attentivement. Et chez la race bleue du Nord, certains enfants sont en pleine analyse du comportement des animaux. Mais voir autant d'animaux peut aussi rendre euphorique. Sur les visages, certaines émotions sont faciles à décoder, d'autres un peu moins. Et enfin, il y a ceux qui réalisent une de leur première photo avec application et repartent du Salon avec un souvenir en poche. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Derre, M. Gatineau