Le salon du Fabriqué en France bat son plein à l'Elysée

L’Élysée ne s'est pas transformé en parc d'attractions pas plus qu'en un gigantesque aérodrome en plein cœur de Paris. Et pourtant, cet ULM, arrivé tout droit des Hautes-Alpes, séjournera tout le week-end sous les fenêtres du président à l'occasion du salon du Fabriqué en France. À ses côtés, 125 produits venus de tous les départements. Et pour les admirer, plusieurs centaines de personnes, levées tôt, autant attirées par l'exposition que par son lieu insolite. Dans la grande salle de l’Élysée, difficile de savoir où donner de la tête. Pas de surprise donc si votre brosse à dents traîne à côté des cornichons, que vous trinquez dans le verre de votre enfance avant de disputer la partie de babyfoot la plus classe de la République. Pour ce babyfoot haut de gamme, comptez près de 12 000 euros. Pour les plus petits budgets, votre regard pourra aussi se tourner sur les produits du stand alimentaire ou sur les bijoux de cette entreprise ardéchoise, fière d'être mise en valeur dans un tel écrin. Les visiteurs ne pourront pas acheter ce week-end, mais ils sont près de 8 000 à s'être inscrits pour assister à ce salon.