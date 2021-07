Le savoir-faire français s'expose à l'Élysée

Entre les tours de manège et les verres historiques de la cantine, il y avait de quoi retomber en enfance à l’Élysée samedi matin. "Fabriqué français", le credo des 126 entreprises qui exposent ce week-end sous les fenêtres du président. Et des produits, il y en a pour tous les goûts, du plus classique au plus impressionnant, comme un ULM venu tout droit des Hautes-Alpes. Et pour admirer le savoir-faire français, des centaines de personnes se sont levées tôt, en partie pour découvrir le palais présidentiel. Comme l'explique l'une d'entre elles, "en vrai, c'est l'occasion de visiter effectivement le palais de l'Élysée. C'est très compliqué au moment des journées du patrimoine, donc c'est une belle opportunité". À l'intérieur, la salle des fêtes s'est transformée en caverne d'Alibaba. Le seul endroit où le cacao trône à côté des brosses à dents, et où il est possible de faire un test PCR tout en essayant des bijoux. Malheureusement pour les visiteurs, aucun produit n'est à vendre ce week-end, mais les exposants comptent bien sûr ce cadre insolite pour se développer. "C'est plus bel écrin pour une plus belle mis en avant pour le Made in France. Ça donne une visibilité qui permet à d'autres personnes peut être plus influente aussi de s'y intéresser", explique Laurent Vignoulle, directeur de l'entreprise Opteam Distribution. Pour les retardataires, toutes les places ont été distribuées. Huit mille visiteurs sont attendus à l'Elysée jusqu'à dimanche soir.