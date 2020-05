Le secteur du vin en difficulté depuis le début de l'année

L'ensemble du secteur du vin est fragilisé depuis le début de l'année 2020. Après la taxe Trump, la filière fait désormais face à la crise du coronavirus. Les cuves sont pleines et les cartons s'empilent depuis le 17 mars. Face à cela, les viticulteurs tentent de se réinventer. Si certains envisagent d'écouler une partie de la production en cubi, d'autres ont recours aux nouvelles technologies afin de garder le lien avec les clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.