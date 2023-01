Le sens de la fête sur les Champs-Elysées

Les retrouvailles sont grandioses. Après deux années privées de fête, de la Concorde à la place de l’Étoile, l'avenue des Champs-Élysées vibre à nouveau. En huit minutes de spectacle, 3 300 artifices colorés enflamment le ciel de Paris sur le thème de l'amour. Et au beau milieu, une demande en mariage. L'année 2023 commence donc avec passion. "Dans la ville de l'amour, on va partager ce moment avec ma petite chérie. On n'aurait pas pu imaginer mieux" ; "2022 n'était pas terrible, alors 2023, waouh ! C'est pour ça qu'on est là ce soir", lancent des passants. Jamais ils n'avaient été aussi nombreux un 31 décembre. C'est deux fois plus que prévu avec un million de personnes. Des centaines de milliers de points lumineux s'allument. Tous n'ont pas la chance de capturer l'instant. "Le feu d'artifice, je l'ai à peine vu. J'ai essayé de venir le plus vite possible, mais il y avait trop de monde", se plaint un passant. On vous offre quelques secondes du bouquet final si vous l'avez loupé. TF1 | Reportage M. Brossard, C. Baron