Le slip à la reconquête des plages

Sur la grande plage de Biarritz, au milieu des combinaisons de surf et autres shorts de bain, le slip de bain ne passe pas inaperçu. Des amateurs de rugby le portent tous. Celui qu'on pensait ringard retrouve une seconde jeunesse. "C'est sympa, on se démarque un peu des autres", s'exprime l'un d'eux. "Moi, je suis très à l'aise. Le regard des autres, ce n'est pas si important", ajoute un autre. Sobre, fluo ou version locale avec piment d'Espelette, c'est leur ami Guillaume Claudon qui les a convertis. Il vient de lancer en France la marque australienne Budgy Smuggler, qui se traduit en "La cachette du petit oiseau". Et c'est déjà un succès. "Ça décolle fort. Depuis un mois, on a vendu plus de 800 commandes. On essaie de donner de la gaieté et du fun. Et c'est ce qui donne envie, je pense, aux jeunes de porter ces maillots de bain", nous fait-il savoir. Serait-ce la nouvelle tendance de cet été ? Eux en sont convaincus depuis des années. Pour Jean-Michel et Patrick, 66 ans, le slip de bain rime avec liberté. Ils n'y voient que des avantages. "Ce qui me plaît, c'est qu'au niveau bronzage, ça ne fait pas comme les shorts de bain-là. On dirait des cyclistes", confie l'un d'eux. TF1 | Reportage E. Despatureaux, L. Gorgibus, J.F. Drouillet