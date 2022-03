Le soleil salue le printemps

Il ne leur en fallait pas plus pour se jeter à l'eau. Un grand ciel bleu et du soleil pour ce premier jour de printemps sur la Côte de Nacre . "L'eau est meilleure. On a moins de mal se mettre dedans, mais c'est frais quand même", lance une dame. Avec neuf degrés dans l'eau, Frédéric préfère rester sur la plage. "J'en profite un peu pour faire du cerf-volant, mais ça manque un peu de vent aujourd'hui", confie-t-il. Un peu plus loin, Corine joue aux pétanques avec ses petits-fils. C'est la première sortie en bord de mer l'année, de quoi mettre tout le monde de bonne humeur. "On a la chance d'avoir un temps magnifique en Normandie. Et on profite beaucoup", dit-elle. Avec l'arrivée du printemps, beaucoup profitent d'un grand bol d'air bien mérité. "Après cet hiver et les deux ans qu'on vient de passer, ça fait du bien de pouvoir venir s'aérer sans masque. C'est le week-end parfait", lance une dame venue de Paris. Le soleil sera bien présent en Normandie, mais aussi un peu partout dans l'Hexagone, dès demain, pour la première semaine de printemps. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby