Les 27 pays membres de l'UE s'accordent sur un plan de relance économique à 500 milliards d'euros

Tous les secteurs sont touchés par la crise du coronavirus. Dans l'Hexagone, il y a encore les aides l'État et ce n'est pas le cas partout. L'Europe a décidé jeudi soir d'un plan de relance de 500 milliards d'euros. Est-ce une bonne nouvelle ? Que va-t-on en faire ? Éléments de réponse avec François Lenglet, notre spécialiste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.