Le sous-marin musée Espadon se refait une beauté à Saint-Nazaire

De près, cela ressemble à n'importe quel chantier. De loin, c'est un peu différent. Sous les étincelles, nous vous montrons l'Espadon, un sous-marin de 77 mètres de long et presque autant de problèmes. La coque notamment est un gruyère, pleine de trous causés par la rouille. La première mission est de les reboucher. "Là, on refait la coque parce qu'elle est en mauvais état. Donc on rajoute des morceaux de tôle aux endroits où c'est trop abîmé", indique-t-on. L'Espadon a 61 ans. Il est arrivé à Saint-Nazaire pour être transformé en musée, après sa carrière de sous-marin d'attaque dans la marine. Les ouvriers poncent et réparent un morceau d'histoire. "Je vis dans la région. Le sous-marin, je le connais depuis que je suis tout petit. Je n'ai même pas eu l'occasion de le visiter, mais travailler dessus, c'est un peu excitant", confie Cédric Terpereau. Dans le ventre du navire submersible, le vacarme des scies sauteuses est remplacé par le frottement des brosses à dents. "C'est une mission un peu impossible de nettoyer un sous-marin avec une brosse à dents. Mais bon, ça le fait", fait part Alix Hémon. Entre les tubes lance-torpilles, elle nettoie le sous-marin avec cet objet bien plus efficace que ce qu'on pourrait croire. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.