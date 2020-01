Le streaming musical est-il loin d'être un jackpot pour les artistes ?

La musique en ligne représente aujourd'hui 60% des revenus de l'industrie musicale. Elle est devenue un antidote efficace contre le piratage qui avait bouleversé son économie au début des années 2000. Avec un abonnement mensuel de près de dix euros, la consommation sur les plateformes devient illimitée. Pour les artistes, la rémunération dépend du nombre d'écoutes des morceaux mis en ligne. Pour gagner 1 000 euros par mois, plus de 300 000 écoutes comptabilisées sont nécessaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.