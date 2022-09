Le succès Corse : du GR20 à la plage

Le GR20 se résume ainsi : bien regarder où mettre les pieds avant de savourer le spectacle autour de vous, comme au cœur du plus haut sommet de Corse. C’est l’un des plus difficiles chemins de randonnée en Europe. L’un des plus beaux aussi. Plus de 18 000 marcheurs ont dormi dans le Parc naturel régional cet été. Il s’agit d’un record. Cette année, le sentier fête ses 50 ans. Et il nous offre un cadeau. Quelques minutes de marche, si proche des mouflons. Avouons-le, nous sommes un peu moins agiles. Mais bien guidés par Doumé, nous atteignons l’un des plus grands refuges de Corse, accueillis par le gardien Charlie. Jusqu’à 70 personnes y ont dormi cet été. Et la plupart ont savouré la pause fraîcheur. Oui, en Corse aussi, l’eau peut être à douze degrés. Dans un refuge, on mange tôt. La plupart des refuges ont refusé les réservations de dernières minutes cette année pour limiter le nombre de randonneurs. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Pinatel, P. Roubaud