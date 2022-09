Le succès débridé des voitures sans permis

Elles ne roulent qu'à 45 km/h, mais sur la route, elles ont fière allure. Avec leur look de petite citadine, elles séduisent de nouveaux conducteurs. Des seniors, mais surtout des adolescents, comme Oleg Le Proust, âgé de 17 ans. Plus de 16 000 voitures sans permis sont vendues chaque année en France et la moitié est achetée par des parents, qui les juge plus sûres qu'un scooter. Il faut 14 000 euros tout de même, pour ce modèle d'occasion sans permis, mais pas sans option. Depuis une dizaine d'années, Renault, Citroën, Toyota, Aixam ou Ligier, tous les constructeurs ciblent les adolescents. Aujourd'hui, l'industrie du sans permis est en pleine croissance et les constructeurs français dominent. Dans une usine, située à Vichy, 16 000 véhicules sont fabriqués chaque année. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Un succès qui s'explique grâce à ses moteurs, qui sont toujours plus discrets. À partir de quatorze ans, vous pouvez conduire ces voitures avec le permis AM. Il s'obtient après une journée de formation, sans passer le moindre examen de code ou de conduite. En revanche, si vous êtes nés avant 1988, vous n'en avez pas besoin. Ringarde hier, branchée aujourd'hui, la voiturette ne fait plus sourire, elle fait envie. Plébiscitée par ceux qui ont perdu leurs permis, et ceux qui ne l'ont pas encore. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires, T. Valtat