Le succès des concerts de piano à la bougie

Avec plus de 800 bougies LED disposées autour du piano en guise d'éclairage, c'est une ambiance intimiste qui s'installe entre l'artiste et le public. Un moment convivial partagé, non pas dans une salle de concert traditionnelle, mais dans l'amphithéâtre de l'Institut océanographique de Paris. Eric Artz, le pianiste, s'est livré à un exercice de pédagogie pour apprendre au public à écouter et à apprécier. Une expérience qui a conquis les spectateurs en seulement une heure de représentation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.