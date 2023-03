Le succès des plantes moins gourmandes en eau

Des palmiers originaires d'Amérique du Sud se plaisent à merveille à quelques kilomètres de Brest. Et un peu plus loin, un hortensia n'a pas supporté la chaleur inédite de 2022. Sa décision est prise, Pierre Bouteille renonce cette année à planter des hortensias pour la première fois. Et le retour de la pluie, cet hiver, n'y changera rien. "Les plantes ne sont pas acclimatées ici pour ça. Elles ont besoin d'un air humide pour survivre, mais non pas sec comme on a eu pendant plus de six mois, avec des températures à 41 degrés à l'ombre", explique-t-il. Et Pierre n'est pas le seul à revoir ses habitudes. Dans une jardinerie, de plus en plus de clients se tournent vers les plantes grasses et les agrumes. "L'engouement sur les agrumes est très fort. Les ventes ont doublé par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Et on a du mal à se fournir sur les mêmes prix qu'avant parce que la demande est trop forte", explique Quentin Berthou, vendeur. C'est aussi le cas de l'amandier, du grenadier et de l'olivier, impensable il y a encore cinq ans, mais les clients s'adaptent. Et s'il y a bien une plante qui nécessite peu d'eau, c'est le cactus. Dans sa serre, André Labat chouchoute 1 000 variétés, des plus minuscules à celles un peu plus imposantes. Ici, on imagine déjà le cactus comme la plante du futur. Preuve de l'engouement autour du cactus, ici, la fréquentation a augmenté de 10 % rien qu'en 2022. TF1 | Reportage C. Ebrel, B. Ghorchi