Le succès du hard discount ne cesse de s'affirmer dans l'Hexagone

Des rayons rudimentaires, des produits vendus en très grosse quantité et des prix bien souvent imbattables, pas de doute, le hard discount fait son grand retour dans le pays. Trente ans après Lidl et Aldi, voici Supeco, Mere ou encore Costco, une nouvelle génération de magasins low cost défie la grande distribution. A Thionville (Moselle), le tout premier magasin d'une enseigne russe spécialiste du hard discount, Mere, devrait bientôt ouvrir. Dans les rayons, beaucoup de références, des prix impressionnants, mais la qualité des produits pose certaines questions. Pendant ce temps, le géant américain Costco vient d'inaugurer son deuxième magasin dans l'Hexagone. Les prix sont bas, mais pour y faire de bonnes affaires, il faut payer un abonnement et acheter en très grande quantité. Malgré tout, la formule marche. Rien d'étonnant selon Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. D'après lui, il y aura toujours des clients prêts à tous les sacrifices pour payer moins cher. TF1 | Reportage V. Dépret, E. Fourny