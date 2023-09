Le succès du sans alcool : la fête est plus folle

Sur la carte au comptoir, les cocktails du Concept store "Drinks&Co" ont leurs équivalents sans alcools, de la même couleur et texture. Mathis Ligozat en est le barman et il prépare les cocktails sans alcool. Est-il possible pour les clients de les différencier ? Dans le bar, un cocktail sur quatre est commandé sans alcool. Fabriqué de l'alcool sans alcool, comment est-ce possible ? Direction la Corrèze, où l'usine "JNPR Spirits" produit la version sans alcool d'un grand classique, le "gin". Les ingrédients sont identiques : les indispensables baies de genièvre, de la verveine et de l'eau. Le secret, c'est la quantité d'épices. Le procédé est ensuite identique à la version alcoolisée, à un détail près, la distillation. Le marché du sans alcool augmente chaque année de 25%. Certains en ont même fait leur fonds de commerce. Augustin Laborde, a ouvert la première cave 100% sobre de la capitale, la cave légère & sans alcool "Le Paon qui boit". Sur ses étagères, il y a plus de 400 références : des spiritueux, des bières, et même du vin sans alcool. Les boissons sans alcool sont vendues à des prix similaires à ceux avec alcool, mais au moins garanties, sans gueule de bois. TF1 | Reportage L. Baqué, C. Jouanneau, C. Parédès