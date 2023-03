Le sucre français est-il en danger ?

Le jeudi 9 mars encore, des dizaines de salariés de l'usine Tereos d'Escaudœuvres, protestaient contre la fermeture prochaine de leur sucrerie. En jeu, 150 ans d'activité et 123 postes. Aucun d'entre eux ne dissimule la colère sur leurs visages. Ce n'est pas un cas isolé. En quatre ans, c'est la cinquième sucrerie française à mettre la clé sous la porte. À chaque fois, l'explication est qu'il n'y a plus assez de production de betteraves dans le pays pour faire tourner les usines. Le rendement d'un cultivateur ne cesse de baisser. À cause de la jaunisse qui a fortement altéré ses cultures en 2020. Il y a la sécheresse aussi. L'année dernière, sa production de betteraves a baissé de 30%. Pour lui, il n'y a qu'une solution et c'est de produire moins. Il va réduire sa surface cultivée de betterave. Il va faire à la place des pommes de terre, par exemple. Des milliers d'agriculteurs envisagent ce choix, notamment depuis l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes pour lutter contre la jaunisse. De 2017 à aujourd'hui, les surfaces consacrées aux betteraves n'en finissent plus de baisser. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Hambert