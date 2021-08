Le sud de l'Europe et la Turquie en proie aux incendies

Sur la côte turque, le feu atteint désormais les habitations. Sous le regard inquiet des vacanciers, il se rapproche. Des habitants et des touristes ont dû être évacués : les flammes ont gagné la ville de Bodrum. Cela fait cinq jours que les pompiers luttent. Dans les airs, des hélicoptères mais pas d'avions bombardiers d'eau. La Turquie n'en possède aucun, elle a dû demander l'aide des Russes. Les incendies ont déjà fait six morts et plus de 300 blessés. En Grèce, le nord de la région du Péloponnèse est aussi en proie aux flammes : vingt maisons ont brûlé et cinq villages ont dû être évacués. Depuis deux jours, la région fait face à une vague de chaleur avec des températures allant jusqu'à 44 degrés. Depuis, 58 feux de forêt se sont déclenchés, parfois très près des villes. En Europe, l'Italie et la Finlande sont également touchées à cause d'une température anormalement haute.