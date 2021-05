Le suivi judiciaire des hommes violents est-il efficace ?

Moins de deux mois avant le drame, qui lui a coûté la vie, Chahinez avait porté plainte auprès de la police. C'était le 15 mars, après une nouvelle agression de son mari. Les policiers l'ont recherché sans succès, alors que dans le même temps, l'homme est reçu deux fois par son conseiller pénitentiaire. Mais quelles sont les obligations de la police une fois une telle plainte déposée ? Céline Parisot, président de l'Union syndicale des magistrats, nous a expliqué que la police informe le parquet et le juge d'application des peines. Et s'il y a un sursis probatoire avec une interdiction de contact, il faut immédiatement informer le juge chargé du suivi. Mais quand cela est fait, l'information ne redescend pas toujours jusqu'au conseiller pénitentiaire. C'est ce que nous a expliqué Julien Magnier, secrétaire national CGT du service pénitentiaire d'insertion et de probation. De plus, à chaque étape d'une procédure, au niveau de chaque service, police, justice, pénitentiaire, il peut aussi y avoir des ratés. Beaucoup l'expliquent par le manque de moyens partout. Alors comment fonctionne le système aujourd'hui ? Une communication plus directe pourrait-elle être possible à l'avenir ? Qu'en est-il des bracelets anti-rapprochement ?