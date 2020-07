Le système Moïse testé pour la première fois en situation réelle à Venise

Le système Moïse a été testé pour la première fois en situation réelle sous les yeux du Premier ministre italien. Visant à réguler les marées dans la lagune de Venise, il est composé de 78 caissons mobiles placés stratégiquement aux portes de l'Adriatique. Bien que cette première expérience ait été une réussite, elle suscite quand même des critiques. En effet, le système semble insuffisant face au réchauffement climatique et à l'élévation du niveau de la mer annoncée d'ici la fin du siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.